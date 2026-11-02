Esto responde Israel sobre supuestas presiones a Trump para que ataque Irán con arma nuclear

Madrid, España. El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, ha rechazado este lunes por “delirante” la información publicada por el propagandista de ultraderecha Tucker Carlson, quien asegura que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está presionando al presidente estadounidense, Donald Trump, para que lance una bomba atómica sobre Irán el próximo 7 de noviembre.

“Netanyahu no está presionando a Trump. Trump sabe exactamente lo que quiere conseguir y cómo quiere conseguirlo. Israel colabora con Estados Unidos. Vamos a apoyar la decisión que tome Estados Unidos”, ha explicado Danon en declaraciones a la cadena Al Arabiya.

El tráfico pasa frente a una instalación que representa mariposas formando la bandera nacional de Irán en Teherán, el 21 de octubre de 2026. (ATTA KENARE/AFP)

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