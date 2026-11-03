Tribunal suspende orden que impedía al Gobierno de Trump ‘amenazar’ o ‘intimidar’ a funcionarios electorales

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos falló este martes a favor de la Administración de Donald Trump al suspender una orden provisional que impedía al Gobierno exigir a funcionarios estatales y locales que descartaran determinados votos o amenazarlos con acciones penales relacionadas con las elecciones de medio mandato.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito aceptó una solicitud presentada por el Departamento de Justicia para bloquear la resolución emitida el viernes anterior por la jueza federal Trina Thompson, que prohibía al Ejecutivo amenazar o intimidar a los funcionarios electorales.

La decisión se produjo el mismo día de las elecciones. Días antes, Thompson había prohibido a los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional exigir a las autoridades electorales de cualquier estado que separaran papeletas, eliminaran votantes de los registros electorales o detuvieran el procesamiento de los votos.

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