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El Mundo

Trump defiende su mandato en plena jornada electoral de medio periodo: esto dijo sobre inmigración, Irán e inflación

Donald Trump defendió su política migratoria, la guerra contra Irán y su gestión de la inflación durante las elecciones legislativas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una cena en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 2 de septiembre de 2026.
Trump defendió su gestión migratoria, económica y militar durante una entrevista con Fox en el día de las elecciones legislativas. BRENDAN SMIALOWSKI
AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que reconstruyó el país gracias a su política de mano dura contra la inmigración, la guerra contra Irán y la inflación, en una entrevista telefónica con Fox el día de las elecciones legislativas cruciales para su futuro.

“Tenemos que mantener la grandeza de Estados Unidos. Ahora somos grandes. Hace dos años éramos terribles”, declaró Trump en el programa “Fox & Friends” horas después de que abrieran los colegios electorales.

En estas elecciones de medio mandato, el Partido Republicano se juega el control del Congreso. Las encuestas predicen que los demócratas ganarán la Cámara de Representantes y le dan opciones de hacerse también con el Senado.