Canciller del Vaticano y cardenal de Jerusalén hacen fuertes solicitudes a Estados Unidos ante guerra en Medio Oriente

Una columna de humo se eleva tras un ataque contra la capital iraní, Teherán, el 3 de marzo de 2026. Irán intensificó sus ataques contra objetivos económicos y misiones de Estados Unidos en Medio Oriente.

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el cardenal de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, externaron un llamado a la paz y cese a la guerra en Medio Oriente.

Al ser consultado por lo que le diría al presidente estadounidense Donald Trump si se lo encontrara, el cardenal Pietro Parolin aseguró: “Póngale fin cuanto antes, porque el verdadero peligro es que la escalada esté a la vuelta de la esquina. Le diría deje en paz al Líbano”.

Según reportó Vatican News, Parolin también indicó que este mensaje debería dirigirse a los israelíes y que “cualquier problema que exista” debe resolverse “por las vías pacíficas de la diplomacia y el diálogo”.

Por su parte, el cardenal de Jerusalén declaró que la guerra es “ante todo política y responde a intereses muy materiales” mientras impartía un seminario web sobre el conflicto en la región.

Pizzaballa se refirió a las declaraciones de Pete Hegseth, Secretario de Guerra de Estados Unidos, quien citó el Salmo 144 para invocar una bendición divina sobre el ataque estadounidense-israelí contra Irán.

“El abuso y la manipulación del nombre de Dios para justificar esta y cualquier otra guerra es el pecado más grave que podemos cometer en estos momentos (...). Si Dios está presente en esta guerra, está entre los que mueren, los que sufren, los que padecen dolor, los que son oprimidos de diversas maneras en todo Oriente Medio”, expresó Pizzaballa.

“Quienes pretenden introducir la religión (en el conflicto) explotan el nombre de Dios”, añadió.

Estas declaraciones surgen días después de que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, declarara a Reuters que un misil balístico iraní impactó a pocos metros de la Iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén, el lunes 16 de marzo.

A principios de este año, el papa León XIV había denunciado que “la guerra ha vuelto a estar de moda” y que “ya no se busca la paz como un don y un bien deseable en sí mismo (...) sino que se busca por las armas”.

Visitantes rezan dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro, considerada por muchos cristianos como el lugar de la crucifixión y sepultura de Jesucristo, en Jerusalén, el miércoles 28 de febrero de 2018.