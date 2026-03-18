El Mundo

Canciller del Vaticano y cardenal de Jerusalén hacen fuertes solicitudes a Estados Unidos ante guerra en Medio Oriente

Medios internacionales confirmaron que escombros y pedazos de misiles cayeron cerca de la iglesia del Santo Sepulcro.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Una columna de humo se eleva tras un ataque contra la capital iraní, Teherán, el 3 de marzo de 2026. Irán intensificó sus ataques contra objetivos económicos y misiones de Estados Unidos en Medio Oriente.
Una columna de humo se eleva tras un ataque contra la capital iraní, Teherán, el 3 de marzo de 2026. Irán intensificó sus ataques contra objetivos económicos y misiones de Estados Unidos en Medio Oriente. (ATTA KENARE/AFP)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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