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Papa León XIV se instala en histórico apartamento del Vaticano que rechazó Francisco

El pontífice deja el Palacio del Santo Oficio y ocupa la residencia tradicional tras renovaciones recientes en el Vaticano

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Por O Globo / Brasil / GDA
El papa León XIV se dirige a la multitud desde la ventana del Palacio Apostólico con vista a la Plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus en el Vaticano el 15 de febrero de 2026. (Foto de Andreas SOLARO / AFP)
León XIV ocupa el apartamento papal del Palacio Apostólico. Francisco lo evitó y prefirió vivir en Santa Marta. (ANDREAS SOLARO/AFP)







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