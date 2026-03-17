Papa León XIV se instala en histórico apartamento del Vaticano que rechazó Francisco

El papa León XIV se trasladó el sábado al apartamento papal del Palacio Apostólico, una residencia que su antecesor no utilizó. El inmueble recibió renovaciones durante los últimos meses para adecuarlo al nuevo pontífice, quien cumple un año de papado en mayo.

Hasta antes del traslado, León XIV vivía en el Palacio del Santo Oficio, dentro del Vaticano. Su decisión marca un cambio respecto al papa Francisco, quien eligió permanecer en la Residencia Santa Marta, un espacio con condiciones más sencillas y destinado a cardenales y visitantes.

Francisco adoptó esa opción como un hecho inédito. En 2013 explicó que prefería convivir con otras personas. Indicó que no se veía como sacerdote en aislamiento. Señaló que el apartamento papal era amplio, pero con un acceso limitado que dificultaba la convivencia diaria.

El Palacio Apostólico se ubica al lado opuesto de la Plaza de San Pedro. Desde ese edificio, el papa aparece cada domingo para el rezo del Ángelus. Esta construcción funciona como residencia papal desde la Toma de Roma en 1870.

El complejo incluye los Museos Vaticanos, la Biblioteca y varias capillas. Alberga cerca de mil salas con oficinas, algunas sin vínculo directo con el pontífice. Durante su papado, Francisco utilizó el lugar solo para actividades oficiales como reuniones y encuentros con jefes de Estado.

El apartamento asignado a León XIV se encuentra en el tercer piso del palacio. El espacio cuenta con capilla, oficina y biblioteca. El primer pontífice que habitó este apartamento fue san Pío X, entre 1903 y 1914.

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