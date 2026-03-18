Economía

Trump levanta restricciones al transporte marítimo de petróleo en medio de guerra en Oriente Medio

Donald Trump emite exención de 60 días a la Ley Jones. La medida busca facilitar el flujo de petróleo y gas ante el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán

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Por AFP
US President Donald Trump speaks to reporters before boarding Air Force One as he departs Joint Base Andrews in Maryland on March 13, 2026. President Trump is heading to Florida to spend the weekend at his Mar-a-Lago resort. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Donald Trump emite exención de 60 días a la Ley Jones. La medida busca facilitar el flujo de petróleo y gas ante el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. (SAUL LOEB/AFP)







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