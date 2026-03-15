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Irán advierte que si otros países intervienen la guerra se extenderá

Trump propuso una operación naval internacional para escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz: “con suerte, China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros”

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Por AFP
Guerra en Irán
La guerra comenzó el 28 de febrero tras ataques de Estados Unidos e Israel que mataron al líder supremo iraní Alí Jamenei. (KAWNAT HAJU/AFP)







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