Brasil y México dispuestos a mediar para ‘solución pacífica’ de tensión entre Venezuela y EE.UU.

Lula se dispone a buscar ‘solución pacífica’; Sheinbaum coincidió y dijo que buscarán que ‘no haya intervención’ militar en Venezuela. Lea las declaraciones de ambos líderes.

Por AFP
Claudia Sheinbaum dice que busca mediar para evitar intervención de EE.UU. en Venezuela.
Claudia Sheinbaum dice que busca mediar para evitar intervención de EE.UU. en Venezuela. (AFP/AFP)







BrasilMéxicoVenezuelaEstados Unidos
