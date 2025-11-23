Economía

Lula anuncia que el tratado de libre comercio entre la UE y Mercosur se firmará el próximo 20 de diciembre

“Es un acuerdo que incluye a prácticamente 722 millones de habitantes y $22 billones de Producto Interior Bruto. Es algo extremadamente importante, posiblemente el mayor acuerdo comercial del mundo”, destacó Lula

Por Europa Press
Imagen de Lula da Silva
Lula planteó que el acuerdo se firme en Brasilia, aprovechando que la cumbre de líderes de Mercosur prevista para el 20 de diciembre en Foz de Iguazú (EVARISTO SA/AFP)







