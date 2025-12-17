El Mundo

Maduro lleva a la ONU el conflicto con Estados Unidos por el bloqueo de petróleo

Nicolás Maduro habló con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y denunció una escalada de amenazas contra Venezuela tras el anuncio de un bloqueo total a buques petroleros sancionados.

Nicolás Maduro en un discurso militar reciente.
Maduro “denunció” comentarios de su homólogo estadounidense, Donald Trump. (FEDERICO PARRA/AFP)







