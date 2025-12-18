El Mundo

Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el martes por situación de Venezuela

Rusia y China respaldan la reunión urgente para abordar crisis entre Estados Unidos y Venezuela. Lea lo que se sabe hasta ahora.

Por AFP
Nicolás Maduro en un evento conmemorativo de Simón Bolívar.
Nicolás Maduro en un evento conmemorativo de Simón Bolívar. (WENDYS OLIVO/AFP)







