Rusia advierte a Estados Unidos no cometer un ‘error fatal’ en la crisis con Venezuela

Moscú. El gobierno de Rusia instó este jueves a Estados Unidos a evitar un “error fatal” en el manejo de la crisis con Venezuela y llamó a la moderación y la desescalada, tras el anuncio del presidente Donald Trump de un bloqueo a buques petroleros que operen con el país suramericano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso expresó su preocupación por la escalada de tensiones y advirtió que nuevas acciones de Washington podrían derivar en consecuencias impredecibles para todo el hemisferio occidental.

“Esperamos que la Casa Blanca no permita un error fatal y se abstenga de seguir avanzando hacia una situación que amenaza con consecuencias impredecibles”, señaló la cancillería rusa en un comunicado.

Rusia reiteró su respaldo al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, con quien mantiene estrechos vínculos políticos y económicos. El Kremlin aseguró que se mantiene en contacto constante con su “aliado y socio” en Caracas.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Moscú llama a todos los países de la región a mostrar moderación para evitar un escenario de mayor inestabilidad.

La advertencia rusa se produce luego de que Trump ordenara esta semana un bloqueo a buques petroleros en Venezuela, medida que profundiza las tensiones entre ambos países. El mandatario estadounidense afirmó que Venezuela se encuentra “completamente rodeada” por buques de guerra estadounidenses, lo que generó inquietud internacional sobre una posible escalada militar.

Contexto de la crisis

Venezuela aseguró el miércoles que sus exportaciones de crudo continúan con normalidad, pese a la decisión de Washington. Rusia, por su parte, ha desempeñado en el pasado un papel clave en el apoyo financiero y energético a la administración de Maduro.

Semanas atrás, el presidente ruso Vladimir Putin reafirmó su respaldo a Maduro durante una conversación telefónica, en momentos en que se intensifican las presiones internacionales contra Caracas.

Hasta ahora, no está claro cómo se implementará el bloqueo anunciado por Estados Unidos ni cuál será el alcance operativo de la medida en el Caribe.