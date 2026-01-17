Semana Santa: compare precios para viajar al extranjero o quedarse en un todo incluido en Costa Rica

La Semana Santa suele ser utilizada por los ticos para vacacionar en el extranjero.

¿Vacacionar en Costa Rica o salir del país? Esta es una de las preguntas usuales de las familias al hacerse la Semana Santa. Para facilitar la decisión, La Nación hizo un ejercicio de comparar el costo de los tiquetes de avión a los lugares más visitados por los ticos y el hospedaje, frente a un hotel todo incluido aquí.

Los viajes al extranjero son cada vez más comunes entre los costarricenses. En los últimos años, se registran cifras récord de salidas de nacionales al exterior, así como un mayor gasto fuera del país.

Semana Santa es uno de los periodos más aprovechados por los ticos para vacacionar en el extranjero. Con corte a noviembre de 2025, abril —mes en que se celebró la Semana Santa— fue el tercero con más salidas de ticos al exterior durante el año.

Ante esto, La Nación revisó el precio de los boletos aéreos y las opciones de alojamiento para ocho ciudades ubicadas en los cinco países más visitados por los costarricenses por la vía aérea entre enero y noviembre del año pasado. Pero también se incluyó el costo de dos hoteles todo incluido en Costa Rica para facilitar el comparativo de precios.

La búsqueda de los tiquetes y el alojamiento se realizó el miércoles 14 de enero, antes de la 1 p. m. Los precios utilizados en este artículo sirven únicamente como referencia y pueden variar con el paso de los días.

Las fechas seleccionadas para el viaje van del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril. Solo se consideraron vuelos directos y alojamientos dobles —algunos con una cama y otros con dos— con una calificación igual o superior a 8, baño privado y ubicaciones céntricas.

Los precios de los boletos aéreos se obtuvieron directamente de los sitios web de las aerolíneas, mientras que para los alojamientos se utilizó la plataforma Booking. Todos los tiquetes incluyen un artículo personal y solo algunos contemplan una maleta de mano.

En caso de que se convoque a una segunda ronda electoral, la elección se realizaría el 5 de abril, por lo que las personas viajeras tendrían que adelantar su regreso al sábado o retornar el mismo domingo a primera hora para emitir su voto.

En el último apartado del artículo, también puede comparar opciones de hoteles todo incluido en Costa Rica para Semana Santa. La búsqueda se realizó el 16 de enero a las 3:00 p. m.

Estados Unidos

Estados Unidos fue el país más visitado por los costarricenses tanto en abril —mes de Semana Santa— como en el acumulado a noviembre, según el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), con cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

Durante abril viajaron 28.378 ticos a ese país y, en el acumulado a noviembre, se contabilizaron 282.441 salidas. Entre los destinos más populares destacan Miami y Nueva York.

Para las fechas analizadas, Spirit ofrece un boleto directo a Fort Lauderdale por $316, mientras que American Airlines, que aterriza en el aeropuerto internacional de Miami, lo comercializa en $417.

El de American incluye una maleta de mano, mientras que la opción más económica contempla únicamente un artículo personal. En cuanto al alojamiento, en Miami las opciones parten de $800 más impuestos para dos personas en la zona de South Beach.

En el caso de Nueva York, United Airlines ofrece un vuelo ida y vuelta por $561, con un artículo personal y llegada al aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey. JetBlue opera la ruta directa desde Costa Rica hacia el aeropuerto John F. Kennedy por $641, tarifa que incluye una maleta de mano además del artículo personal.

Los alojamientos en Nueva York para las fechas de Semana Santa tienen precios desde $1.070 más impuestos para dos personas. También existen opciones como hostels, aunque en muchos casos los baños son compartidos.

Panamá

Hasta noviembre del año pasado, se registraron 282.441 salidas de costarricenses hacia Panamá. Solo en abril viajaron 20.938 nacionales, según los datos del ICT y Migración.

Panamá destaca como un importante centro de conexión aérea para América Latina y otros destinos, además de ser un país frecuentado por viajeros interesados en realizar compras.

En cuanto a los boletos aéreos, Avianca ofrece una ruta directa entre San José y Ciudad de Panamá por $309 para la Semana Santa de 2026, tarifa que incluye únicamente un artículo personal.

Por su parte, Copa Airlines comercializa este vuelo en $411, monto que sí contempla una maleta de mano, además del artículo personal.

Los alojamientos para dos personas en la capital panameña, entre el 30 de marzo y 5 de abril, parten de $314 más impuestos.

México

México es otro de los países más visitados por los costarricenses. Solo en abril pasado salieron 13.211 ticos por la vía aérea y, en el acumulado a noviembre, se registraron 140.738 viajes.

La Ciudad de México figura entre los destinos más populares. La oferta aérea es variada: Avianca ofrece un vuelo directo por $462, que incluye un artículo personal, mientras que Aeroméxico lo comercializa en $528 e incorpora una maleta de mano.

En cuanto al hospedaje, en la capital mexicana existen opciones desde $162 más impuestos para dos personas durante la Semana Santa.

Colombia

Colombia también se ha consolidado como uno de los destinos preferidos por los ticos. En abril pasado viajaron 15.278 nacionales y, en el acumulado a noviembre, contabilizaron 131.880 salidas.

Ciudades como Medellín, Bogotá y Cartagena sobresalen entre las que cuentan con conexión aérea directa desde Costa Rica.

Hacia Medellín, Wingo ofrece un vuelo directo ida y vuelta por $278, e incluye el artículo personal, mientras que Avianca lo vende en $321 para las fechas analizadas. En cuanto al alojamiento, los precios parten de $158 más impuestos para dos personas.

En el caso de Bogotá, Avianca opera una ruta directa desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría por $317, tarifa que incluye un artículo personal.

El hospedaje inicia en $159 más impuestos para dos personas durante la Semana Mayor.

Por último, el boleto directo hacia Cartagena tiene un costo de $415 con Avianca e incluye un artículo personal. El alojamiento en esta ciudad parte de $181 más impuestos para dos personas.

Guatemala

Hacia Guatemala viajaron 84.409 costarricenses hasta noviembre, de los cuales 8.413 lo hicieron durante abril, según cifras del ICT y Migración. La mayoría de los viajeros aterriza en la Ciudad de Guatemala y desde allí se traslada a destinos cercanos, como Antigua.

Avianca ofrece un vuelo directo por $344, que incluye un artículo personal, mientras que Copa Airlines lo comercializa en $387 e incorpora una maleta de mano, además del artículo personal.

Los hospedajes en la Ciudad de Guatemala tienen precios desde $238 más impuestos para dos personas.

¿Y si me quedo en Costa Rica?

Si usted prefiere quedarse en Costa Rica, también hay opciones en hoteles todo incluido. Según el sitio web del Riu, una habitación doble estándar para dos personas del 30 de marzo al 5 de abril en el Riu Guanacaste tiene un costo de $1.680.

Esta cadena también ofrece una opción en su hotel Riu Palace, en Guanacaste, para dos personas, por un total de $2.208. El alojamiento es en la habitación Jr. Suite, con todo incluido.

Otra alternativa es el Barceló Playa Tambor, que ofrece una habitación superior, con todo incluido, por $1.405 por las seis noches en cuestión. También puede reservar en el hotel Occidental Tamarindo, de esta misma compañía, por $1.989, también todo incluido.