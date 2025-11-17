El Mundo

Seis destinos de Latinoamérica entre los mejores del mundo para visitar en 2026, según prestigiosa revista de viajes

Latinoamérica destaca en la lista 2026 de ‘Condé Nast Traveler’ con destinos que combinan naturaleza, cultura y nuevas experiencias turísticas

Por Silvia Ureña Corrales
Latinoamérica sumó seis destinos a la lista 2026 de Condé Nast Traveler gracias a su riqueza natural, cultural y turística.
Latinoamérica sumó seis destinos a la lista 2026 de Condé Nast Traveler gracias a su riqueza natural, cultural y turística. (Canva /Canva)







