Dos países de Centroamérica se ubican entre los destinos de aventura imperdibles para viajar en 2026, según ‘Forbes’

Guatemala y Costa Rica representan a Centroamérica en una selección de 'Forbes' que resalta destinos de aventura para 2026 por su naturaleza y experiencias únicas.

Centroamérica consolida su lugar en el mapa del turismo de aventura internacional de cara a 2026. La región aparece destacada en una selección global elaborada por Forbes, que identifica destinos con experiencias intensas en naturaleza, cultura y actividades al aire libre, en un contexto de fuerte crecimiento de este segmento turístico.

El enfoque del listado responde a una tendencia que se mantiene firme. El turismo de aventura figura entre los sectores de mayor expansión en la industria de viajes, con proyecciones que estiman un crecimiento anual del 16,8% entre 2025 y 2030, de acuerdo con datos citados por la publicación estadounidense.

En ese panorama, Centroamérica resalta por su combinación de volcanes activos, selvas tropicales, costas para el surf y destinos con fuerte identidad cultural, factores que la convierten en un imán para viajeros que buscan experiencias fuera de lo convencional.

Guatemala: volcanes activos y ciudades coloniales

Antigua Guatemala aparece como uno de los puntos clave del istmo. Forbes subraya la experiencia de ascender el volcán Acatenango, una caminata exigente pero accesible que permite observar de cerca la actividad del volcán de Fuego, uno de los más activos de la región.

El recorrido combina aventura de alta montaña con patrimonio histórico, ya que la ciudad colonial sirve como base para exploraciones que mezclan naturaleza, fotografía y turismo cultural.

Costa Rica: surf y naturaleza en equilibrio

Nosara representa a Costa Rica en la lista. La zona destaca por su oferta de surf en un entorno menos saturado, especialmente en Playa Guiones, una de las más reconocidas del Pacífico costarricense.

Según la revista, Nosara mantiene un equilibrio entre aventura, bienestar y sostenibilidad, lo que la convierte en un destino atractivo tanto para surfistas experimentados como para viajeros que buscan contacto directo con la naturaleza.

El reconocimiento de Centroamérica ocurre en un momento en que los viajeros priorizan destinos auténticos, con menor masificación y alto valor natural, por encima de los circuitos tradicionales.

La publicación también resalta que la diversidad geográfica del istmo permite concentrar múltiples experiencias en distancias cortas, desde volcanes y selvas hasta playas y reservas marinas, un atributo cada vez más valorado en el turismo internacional.

La inclusión de destinos centroamericanos en un ranking global de Forbes refuerza la visibilidad internacional de la región y abre oportunidades para atraer visitantes interesados en experiencias de mayor valor agregado.

Además de Centroamérica, la lista incluyó destinos de América del Sur, entre ellos Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. La selección resalta territorios con alta biodiversidad, sitios arqueológicos en entornos remotos y paisajes extremos que requieren recorridos guiados, caminatas prolongadas o exploraciones en condiciones geográficas exigentes, alejadas del turismo convencional.

El listado también abarca países de Europa, el Caribe y el Pacífico, como Noruega, Suiza, Dominica y la Polinesia Francesa. En estos destinos, la aventura se asocia con fiordos, montañas alpinas, islas volcánicas y actividades acuáticas de alto nivel. Según Forbes, todos comparten un rasgo común: ofrecen experiencias intensas en contacto directo con la naturaleza, una tendencia que marcará los viajes internacionales en 2026.