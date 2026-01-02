Costa Rica figura entre los 10 destinos de aventura imperdibles para viajar en 2026, según ‘Forbes’

Costa Rica figura en un ranking de 'Forbes' sobre destinos de aventura para 2026. Nosara fue destacada por su surf, entorno natural y enfoque sostenible.

Costa Rica volvió a figurar en el radar del turismo internacional. La revista Forbes incluyó al país en su lista de 10 destinos de aventura que vale la pena considerar para viajar en 2026, en un contexto de crecimiento sostenido del turismo de experiencias y viajes activos a escala global.

El listado se publicó como parte de un análisis sobre las tendencias que marcarán el turismo en los próximos años, donde la aventura mantiene su vigencia frente a conceptos como los viajes tranquilos o de bienestar. Según datos citados por el medio, el turismo de aventura mueve más de $400.000 millones al año y crecerá a un ritmo anual cercano al 17% hasta el final de la década.

En ese escenario, Costa Rica aparece en la lista gracias a su combinación de naturaleza, surf, sostenibilidad y experiencias al aire libre.

Nosara destaca como referente de aventura en Costa Rica

Forbes destacó a Nosara, en Guanacaste, como uno de los destinos ideales para quienes buscan aventura vinculada al surf y a un entorno natural menos saturado. La publicación subrayó que, a diferencia de otros puntos más concurridos del país, esta comunidad mantiene un ritmo más tranquilo y condiciones atractivas tanto para surfistas principiantes como experimentados.

La playa Guiones fue señalada como uno de los principales atractivos, debido a la constancia de sus olas y a la oferta de escuelas y hospedajes especializados en surf. El medio también resaltó el papel de emprendimientos locales que impulsan experiencias auténticas, con énfasis en la sostenibilidad y el desarrollo comunitario.

El reportaje de la revista explicó que el turismo de aventura abarca desde caminatas de alta montaña hasta buceo, surf y actividades de alto impacto físico. Este segmento se consolida como uno de los de mayor crecimiento dentro de la industria turística mundial.

El interés por destinos menos masificados, con fuerte contacto con la naturaleza, favorece a países como Costa Rica, que cuentan con biodiversidad, infraestructura turística y una imagen internacional asociada a la conservación ambiental.

Además de Costa Rica, la lista incluye destinos en América, Europa y el Caribe, seleccionados por su valor paisajístico y la diversidad de actividades de aventura.

Entre ellos figuran las islas Galápagos, en Ecuador, por su biodiversidad única; Ciudad Perdida, en Colombia, por sus rutas de senderismo en la Sierra Nevada de Santa Marta; y Dominica, en el Caribe, por sus volcanes, senderos y avistamiento de ballenas.

También aparecen Antigua, en Guatemala; Huaraz, en Perú; los fiordos de Noruega; Salar de Uyuni, en Bolivia; la región de Jungfrau, en Suiza; y Tahití, en el Pacífico Sur.

La inclusión en esta lista refuerza el posicionamiento del país como destino líder en turismo de aventura, un segmento clave para la economía nacional y para las comunidades fuera de los circuitos tradicionales.

Para el sector turístico costarricense, este tipo de menciones internacionales representa una oportunidad para atraer viajeros de alto interés en experiencias naturales, con estadías más largas y mayor derrame económico local.