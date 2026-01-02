El País

Costa Rica figura entre los 10 destinos de aventura imperdibles para viajar en 2026, según ‘Forbes’

El país volvió a captar la atención internacional al figurar en un listado de ‘Forbes’ sobre los mejores destinos de aventura para 2026, en un contexto de auge del turismo de naturaleza y experiencias al aire libre

Por Silvia Ureña Corrales
Costa Rica figura en un ranking de 'Forbes' sobre destinos de aventura para 2026. Nosara fue destacada por su surf, entorno natural y enfoque sostenible.







