Esto gastaron los costarricenses en viajes al exterior al tercer trimestre de 2025

Los viajeros costarricenses gastaron $1.494 millones en salidas al extranjero durante los entre enero y setiembre de 2025, una cifra sin precedentes para este periodo, que se da en medio de un mayor interés de los nacionales por salir del país.

Este nivel de gasto refleja un aumento durante cinco años consecutivos desde pandemia y equivale a $146 millones más que en el mismo periodo de 2024, cuando se registraron $1.348 millones, según la Balanza de Pagos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El gasto de 2025 supera ampliamente los registros de 2023 ($1.182 millones) y 2022 ($850 millones), reflejando un fuerte impulso del turismo emisor de Costa Rica, que se mantiene en una tendencia al alza en los últimos años.

Entre enero y noviembre de 2025, 1.296.517 costarricenses salieron al extranjero por todas las vías, lo que equivale al 94% de la cifra registrada durante todo 2024, según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), con base en la información de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

Esta cifra supera en 98.871 salidas las 1.197.646 registradas en el mismo periodo del 2024. Cabe señalar que este número no refleja necesariamente el número de personas, pues un mismo individuo pudo realizar varios viajes en el año.

Los destinos preferidos de los viajeros costarricenses se mantienen sin cambios con respecto a años previos. Lo que sucede es que sí se registran más viajes hacia los mismos países.

Según el ICT, el principal destino de viaje entre enero y noviembre de 2025 es Estados Unidos, con 282.441 salidas de ticos hacia allá. Panamá ocupa el segundo lugar, con 219.073 registros.

Estos dos destinos tienen la particularidad de que funcionan como centros de conexión importantes para América Latina, en el caso de Ciudad de Panamá, y el resto del mundo en Estados Unidos.

Le sigue de cerca México, con 140.738 salidas entre enero y noviembre. También destaca Colombia, con 131.880 viajes de ticos. En la lista también sobresale Guatemala y España, aunque las cifras son mucho menores a las de los cuatro países más visitados.

Estos datos desagregados por país incluyen únicamente viajes realizados por la vía aérea. A través de los dos aeropuertos costarricenses se registraron 1.052.733 salidas de ticos hacia el extranjero, de las cuales 1.043.404 fueron desde el Juan Santamaría.

Por la vía terrestre, el movimiento más intenso fue en la frontera de Peñas Blancas, que conecta a Costa Rica con Nicaragua, pues hubo 136.555 salidas. Le siguió Paso Canoas, cruce fronterizo que enlaza con Panamá, desde donde salieron 46.339 nacionales.

El 2024 ya fue histórico, con un récord de viajes al extranjero y un gasto total de $1.900 millones por parte de costarricenses fuera del país, superando un exitoso 2023, en el que también se estableció una marca en ambos registros.

De continuar el comportamiento observado en las cifras disponibles, tanto en las salidas como en el gasto, es muy posible que los registros de 2025 superen a los de 2024, que ya de por sí fueron históricos.