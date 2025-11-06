Tres vuelos en oferta para viajar a Europa sin visa en febrero de 2026

Burano es uno de los sitios que puede visitar si va a Venecia, Italia.

¡Qué mejor manera de empezar el 2026 que con ese viaje soñado a Europa! Lo mejor es que hacerlo es más posible de lo que parece, si aprovecha desde ya las ofertas para febrero del próximo año.

Aún está a tiempo para planificar una travesía por ciudades impresionantes, con rincones llenos de historia, arte y magia que lo harán enamorarse de Europa.

Y si alguien le dice que febrero no es buena época por el frío, recuerde que el sur de España o Portugal tienen un clima muy agradable en esa temporada. En otras zonas, una buena chaqueta bastará para disfrutar al máximo.

El primer paso es conseguir el boleto aéreo. Aquí le presento tres opciones a buen precio para viajar a Europa sin necesidad de visa de Estados Unidos o Canadá.

Antes de revisar las tarifas, tenga en cuenta que mientras más anticipación tenga para comprar, mayores son las posibilidades de encontrar precios más bajos. Aun así, las siguientes ofertas están bastante atractivas.

Todos los precios incluyen ida y vuelta, impuestos, un bolso personal (como un salveque pequeño) y un carry on de hasta 10 kilos.

Las búsquedas se realizaron este miércoles 5 de noviembre en las páginas oficiales de cada aerolínea. Los precios pueden variar en cualquier momento.

1. Londres, Inglaterra

La aerolínea British Airways ofrece vuelos directos desde Alajuela hasta el aeropuerto de Gatwick, en Londres. Tome en cuenta que no opera todos los días.

Si viaja del 10 al 24 de febrero, el precio al momento de la búsqueda era de $646 ida y vuelta.

Para visitar o hacer escala en el Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda del Norte), los costarricenses requerimos el ETA UK. En el siguiente enlace explico cómo obtenerlo.

Este es el precio del boleto aéreo entre Costa Rica y Londres para febrero 2026, en British Airways. (Captura de pantalla/De viaje con Jairo)

2. Madrid, España (Iberojet)

Madrid es uno de los destinos favoritos de los costarricenses para ingresar a Europa, tanto por la amplia oferta de vuelos como por el idioma compartido.

La aerolínea Iberojet ofrece vuelos del 10 al 24 de febrero por $614 ida y vuelta. En ese mes vuela dos veces por semana entre Costa Rica y España.

Ejemplo de una tarifa de Iberojet para viajar a Madrid. (Captura de pantalla/De viaje con Jairo)

3. Madrid, España (Avianca)

Otra alternativa para visitar Europa en febrero es Avianca, que realiza conexión en Bogotá, Colombia.

Del 5 al 19 de febrero, el boleto cuesta $638 ida y vuelta.

No se preocupe: no necesita vacuna contra la fiebre amarilla para hacer escala en Colombia, a menos que decida salir del aeropuerto y visitar la ciudad.

El precio de un boleto aéreo a Madrid, desde Costa Rica, en Avianca. (Captura de pantalla/De viaje con Jairo)