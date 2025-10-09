Popular país de la Unión Europea exime a costarricenses de nuevo control migratorio

Los costarricenses que viajen a Europa a partir del domingo 12 de octubre deberán someterse a controles migratorios adicionales, debido a la implementación del Sistema de Entradas y Salidas (EES) de la Unión Europea. Al llegar a algún punto de ingreso, los ticos y ciudadanos no europeos deberán registrar sus datos biométricos al ingresar a alguno de los 29 países de ese continente que aplicarán este nuevo sistema, incluidos los del Espacio Schengen y los asociados.

LEA MÁS: Cinco países de la Europa poco conocida sin restricciones a costarricenses

Estas naciones permiten la libre circulación interna, es decir, solo se realiza control migratorio en el primer punto de ingreso. Después, es posible desplazarse por el resto de países sin pasar por nuevos controles fronterizos.

No obstante, un popular y muy hermoso integrante de la Unión Europea no aplicará el EES; para visitarlo, el control seguirá siendo por sellado del pasaporte.

Se trata de Irlanda, según anuncia el Departamento de Justicia, Asuntos Internos y Migración de esa nación.

“Como Irlanda no participa en el EES, los viajeros que vienen directamente a Irlanda no están sujetos a los requisitos del régimen”, afirma esa entidad.

LEA MÁS: Vuelos baratos a Europa: consejos para no gastar de más

Los países donde aplicará el EES son: Austria, Bélgica, Bulgaria (en fronteras aéreas y marítimas), Chipre, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía (también solo en fronteras aéreas y marítimas), Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza.

Un detalle es que Chipre no forma parte del Espacio Schengen completo, pero aplicará el EES, aunque posiblemente no sea desde octubre, sino un poco más adelante.

Los costarricenses no necesitan visa para viajar a Europa, aunque a partir del 12 de octubre sus datos biométricos serán tomados en la mayoría de países de ese continente. (Canva/Canva)

¿Qué es el Sistema de Entradas y Salidas (EES)?

La Comisión Europea explica que el EES es un sistema digital que registrará electrónicamente las entradas y salidas de ciudadanos de terceros países que viajen a Europa por estancias cortas (hasta 90 días en un período de 180 días).

Este sistema reemplazará progresivamente el actual sello manual en los pasaportes y permitirá capturar datos como huellas dactilares, imagen facial e información del viaje.

¿Por qué se utilizará el EES?

El objetivo principal es verificar automáticamente si una persona ha excedido el tiempo permitido de permanencia en la región.

Además, el EES permitirá detectar fraudes de identidad y documentos, con lo cual se busca mejorar la seguridad y prevenir la migración irregular.

¿Cómo se tomarán los datos biométricos?

Si usted cuenta con un pasaporte biométrico, podrá registrar sus datos directamente en los quioscos instalados en los aeropuertos.

Si su pasaporte es más antiguo (no biométrico), deberá hacerlo con el agente de migración. Sí es posible viajar con este tipo de documento, siempre que tenga al menos tres meses de vigencia contados desde la fecha en que saldrá del Espacio Schengen.

Los datos biométricos registrados tendrán una validez de tres años. Una vez vencido ese plazo, deberán capturarse nuevamente.

Una de las esquinas más coloridas en Kinsale, Irlanda. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

¿Habrá atrasos en los aeropuertos?

Es posible que durante los primeros meses de implementación haya mayores tiempos de espera, especialmente en aeropuertos con alto flujo de pasajeros o en conexiones con escala corta.

La Comisión Europea afirma que, una vez estabilizado el sistema, el proceso será más ágil que el actual.

¿Todos los puertos de entrada tendrán listo el EES el 12 de octubre?

No. El despliegue será progresivo. Se espera que todos los países lo tengan completamente operativo entre marzo y abril de 2026, aunque los principales aeropuertos europeos sí lo activarán desde el 12 de octubre de 2025.

¿Cuál es el costo económico del EES para el viajero?

Ninguno. El registro en el EES es completamente gratuito.

¿El EES es lo mismo que el ETIAS?

No. El ETIAS es un sistema diferente. Será una autorización electrónica de viaje, no una visa, y se prevé que entre en vigencia a finales del 2026.

El ETIAS tendrá un costo de €20 por persona (para viajeros entre 18 y 70 años) y tendrá una validez de tres años o hasta que caduque el pasaporte, lo que ocurra primero.

Por ahora, el ETIAS no está en funcionamiento ni debe realizar ningún trámite al respecto.