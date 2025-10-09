De viaje con Jairo

Popular país de la Unión Europea exime a costarricenses de nuevo control migratorio

Costarricenses podrán ingresar como lo hacen ahora a ese país

EscucharEscuchar
Por Jairo Villegas S.

Los costarricenses que viajen a Europa a partir del domingo 12 de octubre deberán someterse a controles migratorios adicionales, debido a la implementación del Sistema de Entradas y Salidas (EES) de la Unión Europea. Al llegar a algún punto de ingreso, los ticos y ciudadanos no europeos deberán registrar sus datos biométricos al ingresar a alguno de los 29 países de ese continente que aplicarán este nuevo sistema, incluidos los del Espacio Schengen y los asociados.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sistema de Entradas y Salidas de EuropaIrlandaUnión Europea
Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.