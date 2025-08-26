De viaje con Jairo

Europa exigirá a viajeros costarricenses realizar este proceso (y no es el ETIAS)

Cambios aplicarán a partir del 12 de octubre próximo

EscucharEscuchar
Por Jairo Villegas S.

Los costarricenses que tienen previsto un viaje a Europa a partir del domingo 12 de octubre próximo, deben considerar una serie de cambios que deberán afrontar.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EuropaViajar a Europa
Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.