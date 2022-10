¿Cuántos días puedo estar en Europa (Espacio Schengen) como turista sin visa?

Sin duda, Europa es de los lugares más apasionantes para visitar. Es imposible no enamorarse de todo lo que ofrece ese continente.

No obstante, muchas veces nos surge la duda sobre cuánto tiempo podemos permanecer como turistas, sin visa, en el llamado Espacio Schengen.

Lo primero es que el Espacio Schengen está compuesto por 26 países, los cuales abolieron los controles migratorios una vez que el turista esté dentro de sus fronteras.

¿Cómo funciona? Si viaja a esa zona en Europa, hace migración al ingresar al primer país y a partir de ahí, puede visitar los otros 25 sin ser atendido por un oficial que verifique su pasaporte.

Los países del Espacio Schengen son: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza.

A esa lista se le pueden agregar tres estados que aunque no pertenecen al Espacio Schengen, tienen fronteras abiertas con naciones que sí son parte de ese bloque. Se trata de Mónaco, Ciudad del Vaticano y San Marino.

Lo otro a tomar en cuenta es que los costarricenses y muchos latinoamericanos no necesitamos visado para entrar como turistas a Europa, siempre que la permanencia no sobrepase el plazo autorizado.

Entonces, ¿cuánto tiempo puedo estar sin visa en el Espacio Schengen de Europa?

“Usted podrá permanecer por un máximo de 90 días dentro de cualquier periodo de 180 días”, responde en su página web la Embajada de Alemania en San José.

¿Qué sucede si viajo como turista y excedo ese plazo? “Si usted permanece dentro del Espacio Schengen por más de 90 días sin visa o si ingresa como turista y luego trabaja, su estadía se considerará ilegal. Usted será expulsado y en el futuro se le negará el reingreso a los países Schengen”, advierte esa sede diplomática.

Tome en cuenta que puede ingresar y salir de esa región europea varias veces, siempre que no supere los 90 días, cada 180 días.

La mejor manera para estimar los días que le quedan para visitar esa parte de Europa es recurrir a esta calculadora. Ahí coloca las fechas en que ha viajado, con entradas y salidas, para que el sistema le arroje el dato.

Solo tome en cuenta que un oficial de migración puede limitar o hasta impedir su ingreso si incumple otros requisitos, como no tener un tiquete de regreso, no demostrar que cuenta con hospedaje o incluso carecer de un seguro de viaje o llevar uno no avalado.

En el siguiente video les muestro más sobre la calculadora del Espacio Schengen.

