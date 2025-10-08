Cinco países de la Europa poco conocida sin restricciones para costarricenses; son bienvenidos con solo el pasaporte

Playas de aguas turquesas, ciudades que impresionan por su belleza, comida sorprendente y paisajes que parecen de cuentos de hadas. ¡Toda Europa es hermosa! Sin embargo, estos son cinco países poco visitados, con tremendos atractivos y donde los costarricenses son tan bienvenidos que solo necesitan su pasaporte vigente.

1-Albania

Este hermoso país ubicado en Los Balcanes tiene mucho para ofrecer. Su capital, Tirana, encierra mucha historia y cada vez es más animada para los visitantes.

Además, Albania ofrece playas de aguas turquesas en el mar Jónico y montañas de ensueño, con precios económicos.

Vale la pena visitar lugares como Berat, Krujë y Gjirokastër.

La plaza Skenderbeg es de los principales puntos de interés en Tirana, Albania. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

2-Montenegro

Montenegro también está en la península de Los Balcanes, a orillas del espléndido mar Adriático. Su capital es Podgorica, aunque solo unas horas son suficientes para descubrirla.

El verdadero encanto de esta nación está en sitios como Kotor, cuyo casco antiguo medieval es fantástico.

¿Es amante de los gatos? ¡Kotor está repleto de ellos!

La ciudad amurallada de Kotor, en Montenegro. (Jairo Villegas S.)

3-Lituania

El más grande de los países Bálticos, a orillas del mar Báltico, Lituania conjuga un gran encanto.

Su capital, Vilna, conquista con su arquitectura barroca y precios muy razonables. Otro plus es que desde ahí puede explorar otras hermosas naciones bálticas, como Letonia y Estonia.

Uno de los rincones de Vilna, la capital de Lituania. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

4-Eslovenia

La primera vez que visité esta acogedora nación quedé cautivado, por sus montañas, el Lago de Bled y su capital, Liubliana.

Es ideal para disfrutar de la naturaleza, en medio de la tranquilidad, con una gastronomía exquisita y precios muy competitivos.

Lago Bled, uno de los grandes atractivos de Eslovenia. Fotografia: Jairo Villegas S.

5-Bosnia y Herzegovina

Vale la pena dar un paseo por la historia. En Sarajevo aún son visibles marcas de un doloroso pasado debido a la guerra de Bosnia.

Un sitio que no puede faltar en su itinerario por Bosnia y Herzegovina es Mostar, un lugar ideal para darse gustos fotográficos.

