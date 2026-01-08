Cuándo será Semana Santa del 2026 en Costa Rica

La Semana Santa del 2026 se celebrará entre finales de marzo y comienzos de abril, con Jueves y Viernes Santo como feriados de pago obligatorio.

Domingo de Ramos: 29 de marzo

29 de marzo Jueves Santo: 2 de abril

2 de abril Viernes Santo: 3 de abril

3 de abril Domingo de Resurrección: 5 de abril

El Jueves Santo y el Viernes Santo son feriados de pago obligatorio en Costa Rica. Las personas trabajadoras reciben el salario del día aun cuando no laboren. En caso de trabajar, el patrono debe reconocer pago doble, según el Código de Trabajo.

La asistencia durante estos días no es obligatoria, salvo en las actividades autorizadas por ley, como servicios esenciales y centros de trabajo contemplados en la normativa laboral.

La Semana Santa es uno de los periodos con mayor movilización interna, especialmente hacia playas y zonas rurales.

Sumar el Jueves y Viernes Santo con sábado y domingo permitirá uno de los descansos más extensos del 2026, especialmente para el sector público y empresas que no operan en feriados.