Cuándo será Semana Santa del 2026 en Costa Rica

El calendario del 2026 ya fija cuándo caerá la Semana Santa. Descubra los días principales, los feriados y cómo puede aprovechar este periodo

Por Silvia Ureña Corrales
10/03/2024 Playa Conchal, Guanacaste.
La Semana Santa del 2026 se celebrará entre finales de marzo y comienzos de abril, con Jueves y Viernes Santo como feriados de pago obligatorio.







