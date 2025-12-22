Un nuevo control puede afectar sus viajes a Europa

Los viajeros a Europa deben tomar en cuenta los cambios que se aplican, para no alterar sus itinerarios.

Si tiene programado un viaje a Europa en las próximas semanas, conviene tomar precauciones ante la posibilidad de que sus planes sean alterados.

Airports Council International Europe (ACI Europe) publicó el 18 de diciembre de 2025 un comunicado en el que alerta sobre una situación que afecta a miles de viajeros en aeropuertos del continente.

La asociación, que representa a más de 500 aeropuertos europeos, advierte de que muchos pasajeros enfrentan retrasos debido a la implementación de los nuevos controles de ingreso y salida del Espacio Schengen.

Desde el 12 de octubre anterior está en funcionamiento el sistema biométrico europeo de control fronterizo, conocido como Entry/Exit System (EES).

Con este mecanismo, los viajeros deben someterse a la toma de datos biométricos —incluida una fotografía y el registro de sus huellas— tanto al entrar como al salir de la mayoría de países europeos.

Sin embargo, ACI Europe señala que, en algunos aeropuertos, los tiempos de espera pueden llegar hasta tres horas en momentos pico.

Además, los tiempos de procesamiento en los puestos fronterizos han aumentado hasta en un 70%.

La mayor inquietud es que, por ahora, solo alrededor del 10% de los visitantes está siendo procesado con este sistema, ya que su aplicación es gradual y se extenderá hasta alcanzar cobertura total en abril del 2026.

Si ya hay retrasos con una proporción tan baja, el temor es que la situación empeore conforme avance el despliegue.

Entre las causas identificadas están fallas técnicas, escasez de personal de apoyo y la ausencia de una aplicación que permita un prerregistro para agilizar el flujo de viajeros.

El riesgo principal es que muchos pasajeros podrían perder vuelos de conexión, trenes o autobuses adquiridos con anticipación, lo que implica afectaciones importantes en sus itinerarios.

Ante ese panorama, conviene que los visitantes tomen previsiones.

Los retrasos más grandes se han reportado en aeropuertos de Alemania, Francia, España, Islandia, Grecia, Italia y Portugal.

La mayoría de costarricenses que viaja a Europa ingresa por Madrid, lo que hace que esta situación sea especialmente relevante para los viajeros nacionales.

A esto se suma que diciembre suele ser un mes de más movimiento de pasajeros.

Los países donde se aplica el EES son: Austria, Bélgica, Bulgaria (en fronteras aéreas y marítimas), Chipre, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía (también solo en fronteras aéreas y marítimas), Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza.

Sin embargo, puede ser que en algunos de ellos aún no se haya empezado con la operatividad del nuevo sistema.