Economía

Renta, IVA, exoneraciones y deuda pública: las coincidencias entre el FMI y el plan fiscal de Rodrigo Chaves del 2023

El exmandatario y actual ministro de la Presidencia propuso cambios al impuesto sobre la renta, ajustes a beneficios fiscales y una reforma constitucional para modificar el mecanismo de aprobación de emisiones de deuda pública. Vea las coincidencias con las propuestas del FMI

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Por Arianna Villalobos Solís
El 18 de mayo del 2023, el entonces presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en conjunto con su ministro de Hacienda, Nogui Acosta, presentó y firmó el programa sobre prosperidad fiscal del Gobierno. (Rafael Pacheco Granados)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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