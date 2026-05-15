Economía

¿Qué sigue en las pesquisas por el caso de la Junta Directiva del BN? Así se realizan las investigaciones contra personas con inmunidad en Costa Rica

Francisco Gamboa, Yara Jiménez, Stephan Brunner y Rodrigo Chaves son investigados por el aparente delito de prevaricato a raíz de la remoción de los directivos del Banco Nacional, ejecutada el 28 de mayo de 2025

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Por Mónica Cerdas Gómez
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Fiscalía investiga a Francisco Gamboa, Yara Jiménez (ambos en la parte superior de la imagen), Stephan Brunner y Rodrigo Chaves por el aparente delito de prevaricato en destitución de la Junta Directiva del BN. (Fotocomposición Canva La Nación/Fotocomposición Canva La Nación)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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