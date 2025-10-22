Economía

Ministerio Público investiga a Rodrigo Chaves por presunto prevaricato en destitución de Junta Directiva del Banco Nacional

La Fiscalía General de la República confirmó la apertura de una investigación

EscucharEscuchar
Por Óscar Rodríguez
El presidente Rodrigo Chaves junto a tres de los nuevos miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional.
El presidente Rodrigo Chaves juramentó, el pasado 28 de mayo, a tres miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional, tras destituir a la anterior Directiva por el nombramiento de Rosaysella Ulloa, gerente general. (Cortesía Casa Presidencial/Cortesía Casa Presidencial)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Banco NacionalRodrigo ChavesMinisterio Público
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.