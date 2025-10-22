Ministerio Público investiga a Rodrigo Chaves por presunto prevaricato en destitución de Junta Directiva del Banco Nacional

El presidente Rodrigo Chaves juramentó, el pasado 28 de mayo, a tres miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional, tras destituir a la anterior Directiva por el nombramiento de Rosaysella Ulloa, gerente general.

La Fiscalía General de la República investiga al presidente Rodrigo Chaves Robles por el presunto delito de prevaricato a raíz de la remoción de los directivos del Banco Nacional.

“La Fiscalía General informó que tramita la causa 25-000067-0033-PE, en la cual se investiga al señor Chaves Robles por el presunto delito de prevaricato. El caso tiene relación con la destitución de la Junta Directiva del Banco Nacional”, confirmó el Ministerio Público.

La entidad judicial detalló que, por el momento, no puede brindar más detalles, pues el caso está en el proceso de investigación.

El delito de prevaricato, según el Código Penal, ocurre cuando un funcionario público dicta una resolución contraria a la ley o la fundamenta en hechos falsos. La legislación dicta que se impondrá prisión de dos a seis años en estos casos.

El gobierno quitó, el pasado 28 de mayo, a los directivos del BN en medio de una disputa por el nombramiento de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerente general.

La destitución ocurrió después de un procedimiento administrativo liderado por el ex vicepresidente Stephan Brunner Neibig, pese a que el informe final sobre la investigación no incluía hallazgos sobre presuntas anomalías en el proceso de elección de la gerente general.

Las personas removidas fueron Marvin Arias Aguilar (presidente), Ruth Alfaro Jara, José Bernal Alvarado Delgado, José Manuel Arias Porras, Montserrat Buján Boza, Rodolfo González Cuadra y Marcela Alpízar Chacón.

El mismo día de la remoción, el Consejo de Gobierno nombró a una nueva Directiva temporal, que fue ratificada en propiedad el 20 de agosto.

Sin embargo, la Sala IV restituyó, el pasado 10 de octubre, a los directivos que el Poder Ejecutivo quitó al declarar con lugar un recurso de amparo.

Los magistrados anularon los oficios y la decisión del entonce vicepresidente Stephan Brunner de destituir a los directivos del BN. Además, derogó los actos posteriores tomados por el Consejo de Gobierno, lo cual incluyó el nombramiento de la nueva Directiva.

Tuvieron que dejar el cargo Maximiliano Alvarado Ramírez (presidente), Javier Zúñiga Moya (vicepresidente), María del Milagro Solórzano León (secretaria), y los directores Rolando Saborío Jiménez, Noylin Cruz Suárez, María Brenes Quesada y Anabelle Chaves Soto.

El Banco Nacional es la entidad financiera más grande de Costa Rica. En abril pasado, la institución registró activos por ¢8,45 billones, de los cuales ¢5,17 billones corresponden a préstamos, según la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Colaboró el periodista Christian Montero.