Economía

Fiscalía investiga a Yara Jiménez, Francisco Gamboa y Stephan Brunner por presunto prevaricato en destitución de Junta Directiva del Banco Nacional

Todos tienen inmunidad. La Fiscalía los investiga por el aparente delito de prevaricato a raíz de la remoción de los directivos del Banco Nacional, ocurrida el 28 de mayo de 2025. Lea los detalles del documento

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Por Mónica Cerdas Gómez
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Fiscalía investiga a Francisco Gamboa, Yara Jiménez y Stephan Brunner por el aparente delito de prevaricato en destitución de la Junta Directiva del Banco Nacional, ocurrida el 28 de mayo de 2025. (Fotocomposición Canva La Nación/Fotocomposición Canva La Nación)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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