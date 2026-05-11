Economía

¿Qué pasará con su pensión del IVM si se acaba la reserva? Gerente de Pensiones de la CCSS detalla los escenarios

En entrevista con ‘La Nación’, Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, explicó los posibles escenarios para las pensiones del IVM en caso de que se agote la reserva

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Por Arianna Villalobos Solís
06/05/2026, San José, Gerrncia de Pensiones de la CCSS, entrevista con el gerente de pensiones Jaime Barrantes.
El gerente de Pensiones de la CCSS señaló que un potencial agotamiento de la reserva generaría una fuerte presión fiscal en el país, pues la responsabilidad del pago de pensiones pasaría a manos del gobierno. (Jose Cordero/José Cordero)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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