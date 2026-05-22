Economía

Nuevo jefe de la Fed afirma que será reformista tras juramentación en la Casa Blanca

Warsh instó a los gobernadores que se sentarán junto a él a perseguir sus objetivos ‘con sabiduría y claridad, independencia y determinación’

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Por AFP
Warsh
El presidente Donald Trump conversa con el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, tras la ceremonia de juramento celebrada en el Salón Este de la Casa Blanca. (ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP)







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