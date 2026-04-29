Economía

Jerome Powell envía mensaje contundente a Trump en su última sesión como jefe de la Fed

Jerome Powell defiende la independencia de la Fed en su última rueda de prensa y confirma que seguirá como gobernador tras el 15 de mayo. Vea qué decisión tomó la Fed sobre las tasas de interés

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Por AFP
Un hombre de traje y corbata oscuros se sostiene las gafas. En sus espaldas la bandera de Estados Unidos.
La Fed frena el recorte de tasas por el impacto de la guerra en Oriente Medio. Powell advierte que la energía sigue presionando los precios mundiales. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)







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