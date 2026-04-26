Jerome Powell encabeza su última reunión como jefe de la Fed en medio de la inquietud por la inflación

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hace una pausa durante una conferencia de prensa tras una reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) el año pasado.

Washington, Estados Unidos. Las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, en particular sobre la inflación, estarán en el centro del debate esta semana durante la reunión de la Reserva Federal estadounidense (Fed, banco central), que también marca la partida de Jerome Powell como su presidente.

El 27 y 28 de abril, el Comité de política monetaria de la Fed (FOMC) llevará a cabo una reunión que debería finalizar sin cambios en los tipos de interés, actualmente en un rango entre el 3,50% y 3,75%.

“Como no hay la menor posibilidad de que la Fed cambie sus tipos, nuestra atención estará sobre todo en cualquier elemento que concierna a los futuros movimientos de política monetaria del banco central”, previno Nancy Vanden Houten, economista para Oxford Economics.

Una opinión que comparten otros analistas que no creen que haya un cambio en las tasas en esta reunión, de acuerdo a la herramienta de monitoreo del grupo CME, FedWatch. En general, la mayoría de ellos ni siquiera considera que haya un cambio antes de fin de año, en el mejor de los casos.

“Existe una posibilidad nada despreciable de que el comunicado (...) reconozca que podría ser necesario un aumento de las tasas si la inflación se mantiene (de forma duradera) por encima del objetivo”, estimó el economista jefe de EY, Gregory Daco, en una nota.

La causa no es motivo de sorpresa. La guerra en Oriente Medio, que ya sacudió el comercio mundial, implica sobre todo una disparada de precios del crudo, que pasó de valer unos $65 antes de la crisis a casi $95 el viernes con un máximo al inicio de abril de más de $110.

En respuesta a los ataques contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero, Teherán cerró el estrecho de Ormuz, por donde transitaba cerca del 20% de los hidrocarburos mundiales.

El impacto en los precios ya se percibe en las estaciones de gasolina, donde el combustible subió más de un 15% en marzo, con lo que la inflación podría volver a situarse por encima del 3% anual, lejos del objetivo a largo plazo del 2% fijado por la Fed. Esta situación podría llevar al Comité de la Fed a esperar, en busca de determinar la magnitud de la tendencia alcista y los pasos a seguir.

¿Última reunión de Powell?

La guerra “reforzó la incertidumbre”, agregó Vanden Houten. Es probable que los miembros del Comité “anticipen un aumento de los riesgos relacionados con la inflación y una disminución de los riesgos para el mercado laboral. Consideramos que el equilibrio de riesgos ha cambiado desde marzo, cuando el mercado laboral parecía convertirse en la prioridad”, explicó.

Los analistas van pues a prestar mayor atención a la rueda de prensa de Jerome Powell, del miércoles, para tomar la temperatura. Además, esta reunión debería ser la última de Powell al frente de la Fed, cuyo mandato finaliza a mediados de mayo, antes de la próxima reunión del Comité, prevista para el 16 y 17 de junio.

El presidente Donald Trump ya designó a su sucesor, Kevin Warsh, a quien el Congreso estadounidense entrevistó en una audiencia el martes. Pero para tomar el cargo depende de un voto en el Senado, donde hay una mayoría presidencial tenue y basta con que un solo miembro republicano de la comisión de asuntos bancarios se oponga para bloquear la nominación de Warsh.

Hasta ahora, el senador republicano Thom Tillis había asegurado que se rehusaría a darle su voto a Warsh mientras el actual presidente de la Fed siguiera bajo una investigación que considera injustificada.

Jerome Powell estaba acusado desde enero de una mala gestión al frente de la Fed, mientras los costos de los trabajos de renovación de la sede del banco central se habían disparado.

La fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, nominada por Trump, anunció el viernes en X que puso fin a las investigaciones contra Powell, y quitó de paso la traba para una rápida confirmación de Kevin Warsh por parte del Senado.

En una conferencia de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, consideró que “el senador Tillis debería hacer lo correcto y confirmar a Kevin Warsh lo antes posible”. “Es un excelente candidato para dirigir la Fed y no deberíamos tomar como rehén la economía del país por desacuerdos con el Departamento de Justicia”, insistió.