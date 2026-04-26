Economía

Jerome Powell encabeza su última reunión como jefe de la Fed en medio de la inquietud por la inflación

El 27 y 28 de abril, el Comité de política monetaria de la Fed llevará a cabo una reunión que debería finalizar sin cambios en las tasas

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Por AFP
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hace una pausa durante una conferencia de prensa tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en el edificio William McChesney Martin Jr. de la Junta de la Reserva Federal este 7 de mayo. Fotografía:
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hace una pausa durante una conferencia de prensa tras una reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) el año pasado. (ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)







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