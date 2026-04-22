Economía

Candidato de Trump a la Fed promete salvaguardar la independencia del banco central

Kevin Warsh insitió que corresponde a la propia Fed mantenerse por fuera de la influencia política

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Por AFP
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Kevin Warsh, nominado para la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, testifica durante una audiencia del Comité Bancario del Senado. (MANDEL NGAN/AFP)







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