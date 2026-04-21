Economía

Candidato de Trump para presidir la Fed se somete este martes a examen en el Senado de Estados Unidos

Kevin Warsh se enfrenta al Senado y asegura que la Reserva Federal (Fed) actuará sin presiones políticas

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Por Europa Press
El financiero estadounidense Kevin Warsh, presentado por la prensa estadounidense como el próximo jefe de la Reserva Federal (Fed), se ha posicionado en los últimos meses como un defensor de las políticas presidenciales y un crítico del banco central, del cual fue uno de los gobernadores.
Kevin Warsh busca liderar la Fed con enfoque independiente en medio de tensiones políticas. (KEVORK DJANSEZIAN/AFP)







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