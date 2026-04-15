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Trump dice que echará al presidente de la Fed si permanece en el cargo más allá de su mandato

Mientras el proceso de nominación de Kevin Warsh esté paralizado, Jerome Powell puede permanecer legalmente en su cargo como presidente de la Fed.

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Por AFP
Donald Trump y Jerome Powell
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Jerome PowellDonald Trump
AFP

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