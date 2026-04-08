Actas de la Fed reflejan confianza en un recorte de las tasas, aunque las decisiones serán ‘reunión a reunión’

La Reserva Federal mantiene cautela. Las actas de reuniones indican que el recorte de tasas dependerá de inflación y efectos de la guerra.

Madrid. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mostraron su confianza en que el instituto emisor aplique un recorte de los tipos de interés en el futuro cercano, aunque valoró que el impacto de la guerra de Irán abre la posibilidad a varios escenarios en la política monetaria en función del alcance de sus efectos.

Varios miembros del FOMC opinaron que si la inflación mantiene un comportamiento a la baja, en línea con el objetivo de la Fed —estabilidad de precios—, consideran “apropiado” que se rebaje el rango objetivo, que en la última reunión se mantuvo sin cambios en el rango del 3,50% al 3,75%.

Sin embargo, la totalidad de los participantes en la reunión de la Fed sostuvieron que “la política monetaria no seguía un rumbo preestablecido y se determinaría reunión tras reunión”, en la que fue la primera cita tras el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En esta línea, no han descartado que en las siguientes decisiones puedan fijar un aumento del precio del dinero para controlar los efectos del conflicto en el corto plazo.

“Algunos participantes consideraron que existían argumentos sólidos para una descripción bidireccional de las futuras decisiones del Comité sobre las tasas de interés en la declaración posterior a la reunión, reflejando la posibilidad de que fueran apropiados ajustes al alza en el rango objetivo para la tasa de fondos federales si la inflación se mantuviera por encima de los niveles objetivo”, rezan las actas del banco central estadounidense.

Igualmente, las actas reflejan cierta incertidumbre sobre el desempeño del mercado laboral estadounidense en los próximos meses y varios miembros de FOMC pidieron actuar con precaución ante los posibles efectos que la inteligencia artificial puede tener sobre el empleo.

“Algunos participantes señalaron que las respuestas a las encuestas empresariales o sus contactos comerciales seguían mostrando cautela en las decisiones de contratación ante la incertidumbre sobre las perspectivas económicas a corto plazo y la preocupación por los efectos a largo plazo de la IA y otras tecnologías en el mercado laboral”, sostiene el texto.