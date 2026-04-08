Economía

Actas de la Fed reflejan confianza en un recorte de las tasas, aunque las decisiones serán ‘reunión a reunión’

Reserva Federal evalúa bajar tasas, aunque conflicto en Medio Oriente genera incertidumbre

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Por Europa Press
La Reserva Federal mantiene cautela. Las actas de reuniones indican que el recorte de tasas dependerá de inflación y efectos de la guerra. (SAUL LOEB/AFP)







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