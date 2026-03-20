Economía

Gobernador de la Fed alerta sobre riesgo de inflación por guerra en Irán

El gobernador de la Reserva Federal (Fed), Christopher Waller, advirtió que el conflicto podría tener efectos prolongados sobre los precios del petróleo.

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Por AFP
Tipo de cambio y mercado de valores
El cierre del estrecho de Ormuz podría mantener elevados los costos energéticos, lo que preocupa a la Reserva Federal de Estados Unidos. (Shutterstock/Shutterstock)







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