Gobernador de la Fed alerta sobre riesgo de inflación por guerra en Irán

El cierre del estrecho de Ormuz podría mantener elevados los costos energéticos, lo que preocupa a la Reserva Federal de Estados Unidos.

Washington. El gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos Christopher Waller declaró este viernes que le preocupa el impacto que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán pueda tener en la inflación, debido al cierre prolongado del estrecho de Ormuz.

Waller, quien desde el año pasado ha respaldado los recortes de las tasas de interés ante las inquietudes sobre el mercado laboral, afirmó haber cambiado de opinión en las últimas dos semanas respecto al ritmo de la trayectoria de dichos recortes debido al riesgo de aumento de la inflación.

“Desde el momento en que se cerró el estrecho de Ormuz, la situación hace prever que este será un conflicto mucho más prolongado y que los precios del petróleo se mantendrán elevados durante más tiempo”, declaró este viernes a la cadena estadounidense CNBC.

“Por lo tanto, esto sugiere que la inflación representa una preocupación mayor de lo que yo le estaba atribuyendo”.

Waller respaldó la decisión tomada por la Fed a principios de esta semana de mantener las tasas de interés estables.

En sus declaraciones a la CNBC, precisó que actualmente no es partidario de aumentar las tasas de interés.