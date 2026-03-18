Economía

Jerarca de la Fed apunta que el conflicto de Irán afectará a la inflación, aunque de manera ‘incierta’

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió que el impacto del conflicto en Irán sobre la inflación dependerá de su duración y magnitud.

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Por Europa Press
Powell
Jerome Powell aseguró que la Fed aún no puede medir el impacto del petróleo en la inflación en medio de la guerra en Oriente Medio. (KENT NISHIMURA/Getty Images via AFP)







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