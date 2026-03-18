Economía

Esto decidió la Fed sobre las tasas de interés en medio del conflicto en Medio Oriente

En medio de tensiones globales, la Reserva Federal tomó esta decisión de las tasas interés y revisó al alza sus previsiones económicas.

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Por AFP
Una mano selecciona un bloque de madera con un ícono de porcentaje y una flecha roja hacia arriba, representando el aumento de los riesgos asociados con los créditos de consumo a largo plazo en las cooperativas financieras.
La Fed reafirmó su postura prudente al mantener las tasas, en un entorno marcado por riesgos inflacionarios y tensiones geopolíticas. (Shutterstock/Shutterstock)







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