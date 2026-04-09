Economía

Índice preferido por la Fed para medir la inflación se mantuvo en el 2,8% en febrero, previo al conflicto en Irán

Dato clave de inflación en Estados Unidos se mantiene, pero mercado prevé repunte. El índice no refleja aún el impacto del conflicto, mientras crecen las presiones por energía

EscucharEscuchar
Por Europa Press
inflación, dinero
La inflación en Estados Unidos se mantiene estable, pero petróleo y gas presionan expectativas. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Inflación Estados UnidosFedGuerra de Irán
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.