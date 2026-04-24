Economía

Departamento de Justicia de Estados Unidos archiva investigación contra presidente de la Fed

El inspector general de la Fed continuará con las pesquisas sobre el sobrecosto de las obras de renovación de la sede de la institución

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Por AFP
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Donald Trump se ha mostrado muy crítico por el desempeño de Jerome Powell, al que acusa de haber ralentizado la baja de las tasas de interés de la Fed. (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)







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