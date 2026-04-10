Economía

Bessent y Powell analizan con altos ejecutivos de la banca estadounidense los riesgos del nuevo modelo IA de Anthropic

Secretario del Tesoro y el presidente de la Reserva Federal (Fed), analizan con banqueros los riesgos cibernéticos de la IA de Anthropic capaz de detectar vulnerabilidades críticas

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Por Europa Press
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, durante audiencias separadas en Washington, en medio del proceso de selección del nuevo titular de la Fed impulsado por Donald Trump.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (izquierda) y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell (derecha). (Fotocomposición en Canva/Archivo-AFP/Fotocomposición en Canva/Archivo-AFP)







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