Comisión del Senado de Estados Unidos aprueba a candidato de Trump para la Reserva Federal

El Senado de Estados Unidos despeja el camino para que Kevin Warsh reemplace a Jerome Powell en la Fed. El cambio de mando ocurrirá el próximo 15 de mayo.

Washington, Estados Unidos. Una comisión del Senado estadounidense dio la luz verde este miércoles a Kevin Warsh, el elegido de Trump para presidir la Reserva Federal, allanando el camino para su nombramiento definitivo.

La votación siguió las líneas partidarias: los 13 senadores republicanos aprobaron la nominación, mientras que los 11 demócratas se opusieron.

El sucesor de Jerome Powell, cuyo mandato al frente del banco central estadounidense termina el 15 de mayo, será confirmado en una votación del plenario más adelante.

La principal senadora demócrata de la comisión bancaria, Elizabeth Warren, afirmó que el voto favorable acerca a Trump a su “intento de tomar el control de la Reserva Federal”.

“Trump no ha sido sutil acerca de su toma de poder”, añadió Warren.

La senadora señaló el intento de Trump de destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook por acusaciones de fraude hipotecario, así como la investigación sobre la Reserva Federal y Powell por los sobrecostos en las obras de renovación de la sede del banco central.

El senador republicano Thom Tillis, miembro de la comisión, había prometido inicialmente bloquear la nominación de Warsh si la investigación contra Powell no concluía.

Tras el anuncio del Departamento de Justicia el viernes de que archivaba la investigación, Tillis cedió y este miércoles respaldó a Warsh.