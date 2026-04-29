Economía

Comisión del Senado de Estados Unidos aprueba a candidato de Trump para la Reserva Federal

Con 13 votos a favor y 11 en contra, el Senado de Estados Unidos avanzó con el nombramiento de Kevin Warsh para la Fed. Reemplazará a Jerome Powell el 15 de mayo

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Por AFP
Warsh
El Senado de Estados Unidos despeja el camino para que Kevin Warsh reemplace a Jerome Powell en la Fed. El cambio de mando ocurrirá el próximo 15 de mayo. (MANDEL NGAN/AFP)







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