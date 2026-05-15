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El ambiguo legado de Jerome Powell, quien hoy concluye dos periodos al frente de la Fed

En enero de 2026, en un hecho inédito, publicó un video en el que acusó sin rodeos al presidente de Estados Unidos de querer ejercer una influencia indebida en la fijación de los tipos de interés

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Por Mohamed A. El-Erian
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ofrece una conferencia de prensa al final de la reunión del Comité de Política Monetaria en Washington, DC, el 13 de diciembre de 2023. La Reserva votó a favor de mantener las tasas de interés en un máximo de 22 años por tercera reunión consecutiva.
Es probable que todas las fallas en la gestión de Jerome Powell queden relegadas a segundo plano en los libros de historia, gracias a la firme defensa que hizo de la independencia de la Fed. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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