Economía

Jerome Powell asumirá como presidente interino de la Fed hasta llegada de Kevin Warsh

El Senado estadounidense confirmó el miércoles a Warsh, nominado por el presidente Donald Trump, como jefe de la Reserva Federal (Fed)

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes y AFP
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, habla en una conferencia de prensa sobre el nuevo recorte de tasas de interés en Estados Unidos, con una bandera estadounidense al fondo.
Jerome Powell ya concluyó su periodo como presidente de la Reserva Federal, pero su sucesor aún no está juramentado. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FedReserva FederalJerome PowellKevin WarshTrump
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.