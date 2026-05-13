Economía

Senado de Estados Unidos confirma a Kevin Warsh como presidente de la Fed

Warsh hereda un banco central cuya independencia está bajo ataque del Ejecutivo y una economía en la que la inflación se sitúa en su nivel más alto de los últimos tres años

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Por AFP
Warsh
El Senado votó 54 a favor y 45 en contra para confirmar a Warsh, quien, al igual que Trump, ha abogado por tipos de interés más bajos. (MANDEL NGAN/AFP)







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