Nuevo jefe de la Fed jurará el cargo el viernes en presencia de Trump

Kevin Warsh sustituirá a Jerome Powell, cuyo mandato expiró el viernes y que ejerce el cargo de forma interina desde entonces.

Washington, Estados Unidos. Kevin Warsh, elegido por Donald Trump para dirigir la Reserva Federal (Fed), se juramentará este viernes en la Casa Blanca en presencia del mandatario estadounidense, señaló a la AFP un funcionario de la presidencia.

El nombramiento de Warsh, quien ejercerá como presidente del banco central de Estados Unidos por un período de cuatro años, fue validado el 13 de mayo por el Senado.

Warsh, que deberá lidiar con un Trump resuelto a influir en la política monetaria, sustituirá a Jerome Powell, cuyo mandato expiró el viernes y que ejerce el cargo de forma interina desde entonces.

El nuevo jefe de la Fed ocupó un puesto en el consejo de gobernadores de la Reserva entre 2006 y 2011. La oposición demócrata lo considera un “títere de Trump”, según las palabras de la senadora Elizabeth Warren.

Es inusual que el presidente de la Fed —una institución independiente— preste juramento en la Casa Blanca o en presencia del mandatario. La toma de posesión de Warsh será el último episodio de una transición marcada por tensiones, en medio de la presión desde la Casa Blanca.

Trump trató de acelerar la salida de Powell, a quien había nombrado al frente de la institución durante su primer mandato, pero a quien reprochó constantemente por no haber reducido con mayor contundencia las tasas de interés.

Al frente de una inmensa fortuna, Kevin Warsh se ha comprometido a desprenderse de más de $100 millones en activos financieros antes de asumir el cargo.