Economía

Nuevo jefe de la Fed jurará el cargo el viernes en presencia de Trump

La toma de posesión de Warsh será el último episodio de una transición marcada por tensiones, en medio de la presión desde la Casa Blanca

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Por AFP
Warsh
Kevin Warsh sustituirá a Jerome Powell, cuyo mandato expiró el viernes y que ejerce el cargo de forma interina desde entonces. (MANDEL NGAN/AFP)







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