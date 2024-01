‘Apps’ de entregas amplían alianzas con comercios y lanzan ofertas para activar pedidos

Las aplicaciones (app) de delivery o entregas se consolidaron en Costa Rica más allá del impulso que les dio la pandemia de la covid-19, con servicios que trascienden la mera entrega de alimentos. Empresas como Uber Eats, DiDi Food y Rappi optan por lanzar promociones y diversificar comercios, con el propósito de atraer y retener a los usuarios.

Uber Eats, que ingresó en diciembre del 2017, es la pionera en el país en este negocio, en el cual ganó popularidad enfocándose en la entrega de comida a domicilio. No obstante, la competencia creció con la entrada de jugadores como Rappi, Glovo (ahora PedidosYa) y DiDi Food.

La llegada de nuevos competidores y la salida de otros que no lograron consolidarse en la industria, como Go Pato, Eats On, o Apetito 24, las plataformas que se mantienen en el mercado costarricense se han visto obligadas a evolucionar.

Carolina Coto, gerente de Comunicación Centroamérica y Caribe de Uber, afirmó que la estrategia de la empresa se centra en ofrecer una amplia variedad y disponibilidad de comercios en la aplicación para sus usuarios existentes. El objetivo es incrementar la frecuencia de las compras semanales por medio de la aplicación.

Esta tendencia se volvió característica de las plataformas de entrega a domicilio, que diversificó su portafolio de servicios, abarcando desde compras de supermercado y medicamentos hasta tiendas de retail, como jugueterías o electrónicas, e incluso servicios como el envío de flores.

Coto agregó que Uber también ofrece la membresía Uber One, que brinda beneficios a los clientes tanto en la aplicación de movilidad como en la de entrega, incluyendo entregas sin costo y la devolución del 5% del servicio en créditos Uber, utilizables dentro de la misma plataforma.

Las aplicaciones de entrega a domicilio han tenido que evolucionar para mantenerse en un mercado altamente competitivo. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados)

Jorge Ordoñez y Catalina Arteaga, director regional y directora de Desarrollo de Negocios para DiDi en Hispanoamérica, resaltaron que la aplicación de entrega DiDi Food está enfocada en generar conveniencia y accesibilidad para los clientes, en colaboración con restaurantes y repartidores.

Para competir en el mercado costarricense, DiDi Food diseñó una estrategia que se basa en ofrecer ahorros, promociones, paquetes de cupones y una mayor variedad de opciones culinarias. Estas decisiones estratégicas se fundamentan en el análisis constante de las tendencias y necesidades de los usuarios locales, según los directores.

En el caso de Rappi, la empresa se centra en ampliar su selección de aliados en la plataforma, mejorando constantemente su oferta para satisfacer las demandas de los clientes. En el 2024, Rappi trabaja en la expansión de su portafolio de servicios.

En el caso de Rappi, es una plataforma que ofrece opciones de envío, experiencias de viaje, compras en supermercados, farmacias y productos para mascotas, actualmente tiene presencia en más de 350 ciudades y nueve países de la región. Su capital es latinoamericano.

Fuerte demanda

La alta demanda tanto en el mercado de movilidad como en el de entregas a domicilio experimenta una notable evolución en Costa Rica. Los usuarios comprenden a fondo el uso de estas aplicaciones, y la buena penetración de Internet en el país contribuye significativamente con este fenómeno.

Coto destacó que Costa Rica se posiciona como un mercado muy fuerte en la región y el principal en Centroamérica y el Caribe para Uber. Desde su lanzamiento en el 2017, Uber Eats ha registrado más de 42 millones de pedidos entregados, muestra de un uso extenso y continuo de la plataforma, según esta vocera.

Ordoñez y Arteaga señalaron que DiDi Food también experimentó un crecimiento considerable en Costa Rica desde su llegada, en el 2021, superando las proyecciones de la compañía. Hasta mediados de diciembre del 2023, la aplicación se descargó más de 400.000 veces en el país.

Además, en el ámbito de la aplicación de movilidad, DiDi registró, durante el 2023, un total de 320 millones de kilómetros recorridos por medio de sus diversas opciones de viaje, equivalente a viajar desde San José a Liberia 1,5 millones de veces, aproximadamente, afirma la compañía.

Hábitos de consumo

La robusta demanda de servicios de entrega a domicilio en Costa Rica ha permitido a las plataformas mapear los hábitos de consumo de sus usuarios, como los gustos por platillos específicos o la modalidad de trabajo en la que se emplean sus clientes.

En el caso de DiDi Food, los usuarios costarricenses demuestran una afinidad particular por las sodas y los restaurantes pequeños que ofrecen comida típica, taquerías, pupuserías y opciones gastronómicas locales. A pesar de ello, la plataforma amplió su oferta al integrar marcas más grandes, como Arby’s, KFC, Satay, Ta Bueno, Hungry y Pollo Granjero.

Según los directores de DiDi en Hispanoamérica, aproximadamente la mitad de los usuarios en Costa Rica tienen en cuenta los descuentos a la hora de ordenar comida, y un significativo porcentaje de clientes trabaja en oficina, desde casa o adopta un modelo híbrido.

En Rappi, la categoría de restaurantes encabeza la lista de generadores de pedidos, seguida de supermercados y tiendas de conveniencia. Destacan productos como pizzas, las preferidas de los costarricenses en esta aplicación, así como gaseosas, cervezas y productos derivados del tabaco.

Uber Eats, por otro lado, revela que en el 2022 vio preferencias culinarias específicas entre los usuarios costarricenses, con el pollo asado, la comida asiática y la italiana como las más solicitadas. En cuanto a los postres, los helados, los queques y la torta chilena encabezaron la lista.

La intensa competencia en este sector que sigue en constante evolución sigue brindando a los usuarios costarricenses una amplia gama de opciones y servicios, trascendiendo la simple entrega de alimentos para adaptarse a los variados gustos y necesidades de los usuarios.