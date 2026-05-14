Economía

Industria clave de Costa Rica en encrucijada. Fallo de Sala Constitucional definirá futuro de inversión turística en Papagayo: estos son los escenarios

Medidas cautelares mantienen en pausa permisos y obras en el principal polo turístico del país. Abogados detallan posibles escenarios de la decisión de la Sala Constitucional

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Por Gustavo Ortega Campos
Paisaje del Golfo de Papagayo en Guanacaste junto a imagen conceptual de justicia ambiental, relacionada con acciones de inconstitucionalidad que afectan proyectos turísticos e inversiones en Costa Rica.
La Sala IV analiza dos acciones de inconstitucionalidad que cuestionan normativa ambiental del Polo Turístico Golfo de Papagayo y frenan inversiones millonarias. (Fotocomposición en Canva/Shutterstock-Archivo /Fotocomposición en Canva/Shutterstock-Archivo)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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