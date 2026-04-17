Magistrado de Sala Constitucional impide tala en playa Panamá y declara moratoria de corta de árboles en polo turístico Papagayo

Vista de parte de los bosques localizados en la zona de playa Panamá en Carrillo, Guanacaste. Foto:

El magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz, emitió una resolución, la tarde de este viernes, en la que prohibió que se corten árboles en playa Panamá, Guanacaste, hasta que no se resuelva una acción de inconstitucionalidad que analiza la normativa de construcción de los proyectos inmobiliarios en el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo (PTGP).

Ese fallo llegó pocos días después de que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) otorgó a la empresa Enjoy Hotels & Resorts S. A., a cargo del proyecto turístico Bahía Papagayo, un permiso para talar 748 árboles e iniciar las obras constructivas.

Cruz acogió la solicitud de medidas cautelares planteadas por un ciudadano de apellidos Xatruch Ovares y ordenó las siguientes tres medidas:

Se declara la moratoria total sobre el otorgamiento de permisos de tala de árboles en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, en el contexto del desarrollo de un proyecto de naturaleza hotelera. Se suspende el otorgamiento de autorizaciones de construcción y modificaciones de densidad en el Polo Turístico Golfo de Papagayo. Se suspende el dictado de actos administrativos, en particular provenientes del Minae (Ministerio de Ambiente y Energía), Setena (Secretaría Técnica Ambiental) e ICT (Instituto Costarricense de Turismo), dictados al amparo de la normativa cuestionada en esta acción.

Cruz, como magistrado instructor del expediente 25-024408-0007-CO, alegó que tomó la decisión en apego al principio pro natura y que estará vigente “hasta tanto no se resuelva por el fondo esta acción y mientras no se disponga otra cosa; a fin de evitar daños graves e irreparables al ambiente”.

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