Política

Magistrado de Sala Constitucional impide tala en playa Panamá y declara moratoria de corta de árboles en polo turístico Papagayo

Fernando Cruz dictó medidas cauterales hasta que no se resuelva acción de inconstitucional que analiza normativa constructiva en Papagayo

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero
Vista de parte de los bosques localizados en la zona de Playa Panamá en Carrillo (Guanacaste). Fotografía:
Vista de parte de los bosques localizados en la zona de playa Panamá en Carrillo, Guanacaste. Foto: (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Playa PanamáEnjoy HotelsSala Constitucional
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.